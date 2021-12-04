Рэпер Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков

Адвокат Заикин заявил, что рэпер Элджей обжалует приговор о штрафе в 100 тысяч рублей

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков, по которому его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей, передает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Петра Заикина.

Юрист не стал разглашать подробности дела, сославшись на то, что изучил не весь объем. Заикин добавил, что сейчас исполнитель отдыхает на Кипре. Участвовать в судебном процессе он не захотел.

В пятницу, 3 декабря, Зюзинский суд Москвы признал Элджея виновным по административной статье о пропаганде наркотиков и приговорил рэпера к штрафу в 100 тысяч рублей. В песнях музыканта эксперты обнаружили информацию о запрещенных веществах. Инициатором проверки стала Лига безопасного интернета.

1 декабря музыканта заметили возле иммиграционного центра на Кипре.