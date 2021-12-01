Покинувший Россию рэпер Элджей посетил иммиграционный центр на Кипре и попал на видео

Покинувшего Россию рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) заметили возле иммиграционного центра на Кипре. Видео опубликовал Telegram-канал Peopletalk.

Отмечается, что артист уже месяц как покинул Россию и, предположительно, может пытаться получить гражданство Кипра.

В ноябре глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин обвинил российского рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о том, что представители Кремля ведут переговоры о возвращении рэпера в Россию при условии его сотрудничества с властями.

В конце октября стало известно, что суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков. Полиция проверила песни рэпера и передала материалы в суд. О каких именно треках идет речь не уточнялось.