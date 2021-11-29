Кремль ответил на сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию

Сообщения о том, что представители Кремля ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он назвал уткой соответствующие публикации в СМИ.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источники в администрации главы государства сообщило, что с продюсерами музыканта ведут переговоры относительно его возвращению в страну. Отмечалось, что рассматривается два варианта — возвращение и сотрудничество с властями, либо отказ от сотрудничества и возможная материализация угроз со стороны Следственного комитета (СК). Информации о результатах переговоров нет.

Ранее представитель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. «Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — заявил Бастрыкин.

После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

Летом этого года Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении его клипов на композиции «Розовое вино 2» и Family.

