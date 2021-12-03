Российские военные получат эвакуаторы для Арктики

«Известия»: Армия России получит роботизированные машины РЭМ-ГТ и МТР-ГТ для Арктики

Российская армия получит новые машины для Арктики. Военным передадут тягачи с роботизированными манипуляторами для ремонта и эвакуации техники при температуре ниже минус 50 градусов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Ремонтные подразделения в Арктике получат тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г. Источники издания подчеркнули, что машины в скором времени пройдут государственные испытания. Он добавил, что принято решение о создании специальных ремонтно-эвакуационных подразделений.

В основе РЭМ-ГТ лежит двухзвенный тягач ДТ-30ПМ. Машина предназначена для ремонта и эвакуации всех типов техники в арктической зоне. Масса РЭМ-ГТ составляет 28 тонн. Тягач будет работать вместе с машиной технической разведки МТР-Г на базе транспортера ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Обе машины получили роботизированные манипуляторы, которые позволяют брать на буксир технику, не выходя из кабины. Также ремонтные машины получат систему кругового обзора, ночного видения и навигации. Это позволит обнаруживать технику в любых погодных условиях.

РЭМ-ГТ дополнительно оснастили беспилотником, а МТР-Г несет комплект аппаратуры для радиационной и химической разведки.

Ранее в газете «Красная звезда» опубликовали новые снимки двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР. Машина для Арктики получила боевой модуль. ДТ-БТР предназначена для транспортировки и огневой поддержки пехотных подразделений.