Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы

В Москве арестовали руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 декабря, сообщили в Басманном суде.

По данным следствия, в производстве следователя в отделе, возглавляемом Арефьевым, находилось уголовное дело по уклонению от уплаты налогов. Арефьев подыскал посредника, который вышел на контакт с руководством фирмы-должника. Кроме того, Арефьев лично встречался с исполнительным директором компании, чтобы выдвинуть свои требования.

Представители фирмы обратились в правоохранительные органы, и передача денег прошла под их контролем. Сразу после нее задержали сперва посредника, а затем — Арьефьева.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко сдал следователям мошенника, передав СКР материалы, послужившие основанием для возбуждения дела. Бывший директор ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Министерства здравоохранения Михаил Москалев фиктивно трудоустроил бухгалтером свою дочь и присвоил более миллиона рублей, начисленных ей в качестве зарплаты.