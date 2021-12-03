Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на «Листвяжной» обжаловали арест

Суд: адвокаты фигурантов дела об аварии на «Листвяжной» обжаловали их арест на 2 месяца

Адвокаты всех фигурантов уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за взрыва погиб 51 человек, обжаловали ранее вынесенные постановления суда об их аресте сроком на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в Центральном районном суде Кемерова.

Апелляционные жалобы подала защита директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, а также двух сотрудников Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.

Фигурантами уголовного дела по факту ЧП на шахте являются пять человек, в отношении них Кемеровским районным судом в конце ноября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Директору шахты, его заместителю и начальнику участка предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора обвиняются в халатности при проверках предприятия.

Ранее глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на «Листвяжной».

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.