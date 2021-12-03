Установлено местонахождение 12 погибших шахтеров «Листвяжной»

Спасатели установили местонахождение 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, поиск тел 15 шахтеров продолжается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается», — уточняется в сообщении.

Всего после аварии подняли тела 22 человек.

Вечером 2 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что тела еще шести погибших шахтеров подняли из шахты «Листвяжная». По информации МЧС, еще предстоит найти тела 29 человек.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.