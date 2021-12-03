В Курске открылась межрегиональная выставка дизайна «АRT-подготовка», которая будет работать до 17 декабря. Об этом сообщает ГТРК «Курск».

«Очень интересные есть решения. Действительно, дизайн в Курске развивается, с каждым годом все лучше и лучше ситуация. Даже пандемия не помешала. Для многих это время стало лакмусовой бумажкой, когда все поменялось: взяли в оборот новые инструменты, новое восприятие реальности. И действительно совершенно иные результаты получились, совершенно успешные», — прокомментировал запуск проекта президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры России Виталий Ставицкий.

Отмечается, что мероприятие проходит в городе уже в шестой раз. В нем принимают участие архитекторы, дизайнеры интерьера и одежды, среди которых есть как опытные специалисты, так и начинающие.

30 сентября стало известно, что в Курске открылась единственная в России галерея медальерного искусства. Это подарок городу от медальера, скульптора, академика Российской академии художеств Геннадия Правоторова. В экспозиции выставки — 246 его работ.