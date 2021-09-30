Художник Правоторов открыл в Курске единственную в России галерея медальерного искусства

В областном Доме народного творчества в Курске открылась единственная в России галерея медальерного искусства. Об этом сообщает «Друг для друга Курск Онлайн».

По информации издания, это подарок городу от медальера, скульптора, академика Российской академии художеств, секретаря Союза художников России, писателя Геннадия Правоторова. В экспозиции выставки — 246 работ Правоторова.

Отдельный стенд на выставке посвящен землякам художника.

Медальерное искусство подразумевает изготовление монет и медалей: гравирование штемпелей для чеканки или лепки форм.

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