В Кабардино-Балкарии выпустят памятную медаль к 100-летию республики

В Кабардино-Балкарии выпустят памятную медаль, посвященную празднованию 100-летия со дня образования республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона Казбека Кокова.

«В ознаменование 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики постановляю учредить памятную медаль "100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики"», — говорится в документе.

Там также отмечается, что описание и рисунок медали будут разработаны правительством региона. Также кабмин республики должен будет представить на утверждение образец бланка удостоверения к памятной медали.

Средства на финансирование всех мероприятий, связанных с выпуском медали, выделят из регионального бюджета.