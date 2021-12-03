Врач назвала «убивающие» кости вредные привычки

Ряд вредных привычек могут «убить» суставы и привести к заболеваниям костей, трудно поддающимся лечению, заявила врач-инфекционист Светлана Ищенко, пишет Novostivl.ru.

По словам специалиста, основная ошибка — постоянное ношение неудобной обуви, в том числе с каблуком. Это приводит к смещению центра тяжести и дает дополнительную нагрузку на позвоночник. Тяжело приходится суставам, нарушаются кровообращение и питание в тканях.

Вторая ошибка — однотипная, сидячая работа. Если человек не имеет возможности поменять вид деятельности, он должен делать зарядку каждый час. Еще одним нарушением врач назвала переохлаждение, это приводит к воспалительным процессам.

Она посоветовала не злоупотреблять мясом, алкоголем, белым хлебом, сахаром. Эти продукты вымывают из костей, зубов и суставов щелочной минерал кальций. В рацион следует добавлять больше натуральных щелочных продуктов: зелени, фруктов, спаржи и других. Для здоровья опорно-двигательного аппарата необходим рацион с достаточным количеством витаминов и минералов.

Ранее врач Радж Каран развеял старый миф о пользе молока для костей. По его словам, если взрослый человек потребляет много молока, у него может возникнуть метеоризм или даже диарея.