Мечтающая о лице куклы Bratz студентка собралась увеличить губы в 27-й раз

Болгарская студентка, увеличившая губы в четыре раза от их натурального размера, приготовилась к новым инъекциям ради внешности куклы Bratz. Об этом сообщает Mirror.

В погоне за лицом своей мечты 24-летняя Андреа Иванова (Andrea Ivanova) из Софии уже потратила пять тысяч фунтов стерлингов (полмиллиона рублей) на косметологические услуги. В преддверии грядущего Рождества девушка собирается посетить клинику в 27-й раз, чтобы вновь увеличить губы. После этого болгарка планирует перенести ряд пластических операций, в результате которых ее скулы, подбородок и челюсть обретут форму наподобие лица куклы Bratz.

Материалы по теме Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся

Необычная внешность начала приносить Ивановой популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны около девяти тысяч человек. «Мужчины со всего мира постоянно пишут мне в директ, приглашая в путешествие или на свидание, а также предлагая деньги», — поделилась она и добавила, что именно крупные губы помогли ей добиться уверенности в себе.

Андреа Иванова начала трансформацию в 2018 году и ходила на процедуры минимум раз в месяц. Она регулярно колола инъекции гиалуроновой кислоты в губы, а также сделала операцию по увеличению груди. Болгарка призналась в интервью журналистам, что побывала почти во всех клиниках города и закачала в свои губы практически все возможные виды филлеров.