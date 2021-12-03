Россиянка вдохновилась тыквами и начала расписывать их вместе с детьми

Россиянка из Брянской области показала, как вместе с детьми расписывает необычные тыквы

В городе Карачаеве, расположенном в Брянской области, местная жительница Татьяна Борисенко вдохновилась необычными тыквами и начала расписывать их вместе с детьми. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Мастерица рассказала, что занимается рисованием и росписью разных предметов на протяжении 30 лет, столько же она преподает это ремесло детям.

Необычной формы тыквы сорта лагенария, напоминающие гирю или русскую матрешку, она привезла ребятам из Краснодарского края. При высыхании такой плод может стать отличным материалом для творчества, отмечает телеканал. «На ней работать можно любыми красками: и акриловыми, и масляными. Я видела в интернете очень много [примеров]. Японцы работают на этой форме, миниатюрами занимаются», — сказала она.

Ученица школы Софья Анисимова добавила, что, например, она делает «краски теплыми», после чего начинает рисовать на тыкве «всякие закорючки, сердечки, звездочки и снежинки».

Уточняется, что самые красивые и интересные работы детей будут представлены в местном доме культуры на новогодней выставке изделий декоративно-прикладного творчества.

Ранее мастерица из Нижнего Тагила рассказала, как покорила весь мир благодаря росписи подносов. Ее работы отправляются в том числе в частные коллекции и на выставки. Наиболее часто в работах россиянки встречаются мотивы с цветами, бабочками и ягодами.

В ноябре стало известно, что в Махачкале приготовили и съели легендарную тыкву весом 265 килограммов. Ее признали самой большой в Дагестане. В итоге от плода остались только семечки.