Женщина удалила силиконовую грудь и стала боксером

Увеличившая грудь жительница английского города Манчестер удалила грудные силиконовые импланты из-за проблем со здоровьем, стала боксером и победила в поединке по тайскому боксу. Об этом сообщает издание The Mirror.

15 лет назад Эмма Томпсон, которой сейчас 38 лет, решилась на операцию по увеличению груди с размера А до C. Ей сразу понравился ее новый образ. Но через несколько лет у англичанки начались тревожные симптомы: учащенное сердцебиение, панические атаки и мышечная слабость.

Состояние женщины стремительно ухудшалось. В результате ей стало тяжело даже расчесываться. Она начала спать по 20 часов в день и не могла подняться по лестнице без передышек. В 29 лет после многочисленных визитов к врачу и непродолжительного пребывания в больнице она начала терять сознание дома. Женщина больше не могла ходить и опасалась за свое будущее. При этом врачи долгое время не могли поставить правильный диагноз. Они подозревали у пациентки инфекционный мононуклеоз, но состояние Томпсон не улучшалось.

После очередного обращения к специалисту женщина выяснила, что у нее так называемая болезнь грудных имплантов. Тело женщины негативно реагировало на силикон, который попадал из имплантов в ткани ее организма. Спустя 10 лет после операции по увеличению груди Томпсон полетела в Нидерланды, где потратила 4 тысячи фунтов стерлингов (392,9 тысячи рублей) на удаление имплантов. Операция заняла пять часов. Томпсон утверждает, что буквально после хирургического вмешательства стала совсем другим человеком.

К англичанке вернулась жизненная энергия. Она переехала из Манчестера в Дуглас на остров Мэн. Томпсон начала заниматься спортом: сначала она пробегала по одному километру, затем возобновила еженедельные занятия по тайскому боксу.

Недавно англичанка стала активно тренироваться к первому матчу по тайскому боксу и в результате победила в поединке. «Победа была прекрасной, но дело было даже не в победе. Дело было во всем, что случилось за последние восемь лет», — подчеркнула Томпсон.

Теперь женщина хочет привлечь внимание общественности к проблеме «болезни грудных имплантов».

Ранее сообщалось, что модель из Великобритании потратила более 70 тысяч фунтов стерлингов (6,8 миллиона рублей) на пластическую хирургию и увеличила грудь до такой степени, что больше не может завязывать шнурки. Кроме того, теперь ей нелегко найти одежду подходящего размера.