Огромная грудь помешала любительнице пластической хирургии завязывать шнурки

Модель из Великобритании потратила более 70 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей) на пластическую хирургию и увеличила грудь до такой степени, что больше не может завязывать шнурки. Об этом сообщает издание The Sun.

23-летняя Эмбер Мэй увлеклась пластической хирургией пять лет назад. С тех пор она неоднократно увеличивала грудь, делала бразильские подтяжки ягодиц, дважды корректировала форму носа и пережила множество операций по удалению жира с щек. Кроме того, женщина прошла три курса липосакции, установила филлеры для лица и исправила зубы у стоматолога. Восемь операций были оплачены за счет ее подписчиков на OnlyFans, где страница Мэй входит в верхние 0,03 процента по популярности.

После всех изменений любительница пластических операций столкнулась с некоторыми трудностями. Огромная грудь мешает ей бегать и завязывать шнурки, так как она не видит собственные ноги. Кроме того, теперь ей нелегко найти одежду подходящего размера. Приходится выбирать модели из эластичных материалов, но иногда не справляются даже они, и нужно обращаться в ателье.

Семья Мэй сначала выражала недовольство ее пристрастием к пластическим операциям, но затем привыкла к ее новому облику. К настоящему моменту женщина потратила 30 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей) на свою грудь, 22 тысячи фунтов (2,1 миллиона рублей) на подтяжку ягодиц, пять тысяч фунтов (482,8 тысячи рублей) на ринопластику и четыре тысячи фунтов (386,2 тысячи рублей) на зубы. Еще более 10 тысяч фунтов (965,7 тысячи рублей) ушли на филлеры и ботокс.

Мэй не планирует останавливаться на достигнутом и уже запланировала еще одну подтяжку ягодиц, установку более крупных грудных имплантов и очередную ринопластику. «Мне нравится выглядеть ненатурально. Мне нравится отличаться от других. Каждую операцию я воспринимаю так, будто это мое хобби», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что модель из Вены, Австрия, пожаловалась на проблемы, которые возникают у нее из-за невероятной красоты и сексуальности. Ее страницу в Instagram периодически удаляют из-за жалоб пользователей, которые считают ее фейком.

