Женщина пожаловалась на вновь выросшую после операции по уменьшению грудь

Американка уменьшила грудь на два размера и пожаловалась на то, что она снова выросла

24-летняя танцовщица и певица Бетани Лайон из Лос-Анджелеса, США, заплатила 10 тысяч долларов (727,4 тысячи рублей) за операцию по уменьшению груди и осталась недовольна результатом. Об этом пишет New York Post.

В 2019 году обладательница пятого размера груди Лайон сделала операцию и уменьшила ее на два размера — до третьего. До хирургического вмешательства девушка страдала от болей в спине, не могла подобрать одежду и испытывала дискомфорт во время танцев. «Люди постоянно комментировали мой размер груди, мне казалось, что она — это все, что во мне замечают. Моя грудь очень тяжелая, она мешала мне танцевать, и я думала, что выгляжу глупо», — сказала американка.

Сначала Лайон была довольна результатом операции, но вскоре заметила, что грудь начала расти вновь. По словам американки, она знала, что подобное может произойти в результате гормонального сбоя. «Спустя два года после операции я научилась принимать свою большую грудь, но, возможно, я сделаю повторную операцию в будущем», — отметила она.

«После уменьшения груди возможен обратный рост тканей. Изменение веса, беременность, стресс и болезнь, изменения в гормональном балансе — все это может вызвать реакцию в организме», — прокомментировал пластический хирург из Нью-Йорка доктор Дуглас Стейнбрех.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Буши, графство Хартфордшир, пожаловалась на натуральную грудь десятого размера, которая мешает ей жить. Британку постоянно дразнили в школе, и это доводило ее до слез.