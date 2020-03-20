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Обладательница огромной груди уменьшила ее и стала счастливее

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Фото: @senetisiwe

Жительница южноафриканского города Мидранд страдала из-за слишком большого размера груди и стала чувствовать себя счастливее после операции по ее уменьшению. Об этом сообщает The Sun.

У 23-летней Сенетисив Гининдза (Senetisiwe Ginindza) была гигантомастия — заболевание, при котором у женщины вырастает аномально большая грудь. Ее бюст был размера 100E. Это приносило ей моральные и физические страдания.

Гининдза переживала из-за избыточного внимания прохожих. Незнакомцы осыпали ее непристойными комментариями, дотрагивались до нее без разрешения и спрашивали, искусственная ли у нее грудь. Она не могла найти бюстгальтер подходящего размера и одежду, в которой не выглядела бы слишком вызывающе.

Каждая из ее грудей весила около трех килограммов, и женщина испытывала боль и дискомфорт при ходьбе или беге.

Кроме того, Гининдза стеснялась интимных встреч с мужчинами, так как не знала, как они отреагируют на размер ее груди. Она постоянно чувствовала себя объектом, выполняющим чужие фантазии.

Женщина решилась на четырехчасовую изнурительную операцию, чтобы уменьшить размер груди. Очнувшись после хирургического вмешательства, она расплакалась от счастья. Гининдза считает, что уменьшение груди изменило ее жизнь к лучшему. Теперь она чувствует себя более энергичной и уверенной в себе.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Селби, графство Норт-Йоркшир страдает из-за слишком большого размера груди и собирает пожертвования на операцию по ее уменьшению. Британка считает, что грудь испортила ей жизнь.

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