Из жизни
 
Последние новости
Главная в мире женщина-финансист по-русски рассказала об Украине
Генсек ООН назвал четыре всадника апокалипсиса
Кокляев дал совет арестованному за пьяный дебош Емельяненко
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Европе откажутся от угля
Мать беременной 13-летней россиянки рассказала о материнском инстинкте дочери
Найдено лекарство против распространенной смертельной болезни
Познер раскрыл содержание переписки с Мишустиным в WhatsApp
В России рассказали о происхождении смертельного вируса
Новости партнеров

Слишком большая грудь испортила жизнь женщины

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница английского города Селби, графство Норт-Йоркшир страдает из-за слишком большого размера своей груди и собирает пожертвования на операцию по ее уменьшению. Об этом сообщает издание The Mirror.

Помощница психиатра Даниэль Салливан (Danielle Sullivan) переживает из-за слишком большого размера груди с десяти лет. В школе ей постоянно приходилось выслушивать комментарии по поводу пышных форм и терпеть повышенное внимание мальчиков. Британка считает, что грудь испортила ей жизнь.

Сейчас у Салливан грудь размера 8XL, и это причиняет ей большие неудобства. После 15 минут ходьбы у нее начинают болеть спина, плечи и колени. «Моя жизнь стала кошмаром наяву. Я испытываю постоянную боль. Она начинается, когда я просыпаюсь, и длится до тех пор, пока я не иду спать», — сказала она.

Салливан трудно найти подходящую одежду, она не носит открытые топы, а предпочитает мешковатые футболки. «Мне приходится заказывать бюстгальтеры онлайн, так как у большинства магазинов нет моего размера. Когда их присылают, оказывается, что они похожи на белье для бабушек и выглядят не очень красиво», — сообщила она.

Салливан стесняется появляться в общественных местах и боится излишнего внимания мужчин.

Женщина пыталась сделать операцию по уменьшению груди за государственный счет, но ей отказали, так как этот вид операций относится к косметическим. Теперь она собирает пожертвования, чтобы сделать платную операцию. Ей нужно восемь тысяч фунтов (648,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что жительница английского города Брайтон пожаловалась на трудности жизни с большой грудью и попросила у пользователей сети денег на операцию по ее уменьшению. Она призналась, что страдает из-за постоянных болей в спине и проблем со сном — у нее не получается лечь так, чтобы ей было удобно.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mum asks strangers to pay for £8,000 boob reduction as KK chest is ruining her life
Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью
Женщина рассказала о страданиях из-за огромной груди
Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0220 января

«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»

История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
05:00Сегодня

Специалисты предупредили о нашествии пауков со смертельным ядом

02:00Сегодня

Извращенец заглядывал под юбки девочкам и попал в тюрьму

20:5522 января

Сбежавшие вместе отец жениха и мать невесты сорвали свадьбу детей

Из жизни00:0116 января

«Быстрее уже невозможно»

В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
20:0522 января

Огромную неопознанную тушу вынесло к берегам Англии

19:0622 января

Письмо в бутылке проплыло почти пять тысяч километров и нашло получателя

18:0322 января

Дельцы нелегально поднимут с «Титаника» бесценный артефакт и отдадут в казино

Из жизни00:0413 января
Константин Кокоуров

«Кто знает, куда меня может занести»

История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
15:2622 января

Кобру стошнило живой жабой после встречи с полицейскими

14:3822 января

Культурист стал застревать между машин из-за широких плеч

13:3622 января

Меган Маркл сочла отречение от титула лучшим событием в жизни принца Гарри

Россия
Мать беременной 13-летней россиянки рассказала о материнском инстинкте дочери
«Главное — вообще не ценят человека»
Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
В России назвали главное условие для прекращения конфликта в Донбассе
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
На счету вируса уже 17 жертв, он признан биологической угрозой для населения России
В России рассказали о происхождении смертельного вируса
«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
Мишустин продолжил назначения в правительстве
Все материалы
Мир
Генсек ООН назвал четыре всадника апокалипсиса
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Неизвестный убил одного и ранил нескольких прохожих в центре Сиэтла
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Россия обвинила боевиков в убийстве мирных сирийцев
Все материалы
Бывший СССР
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Зеленский заявил о готовности сегодня прекратить войну в Донбассе
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Все материалы
Экономика
Главная в мире женщина-финансист по-русски рассказала об Украине
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
В Европе откажутся от угля
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Любителей кофе призвали отказаться от молока ради экологии
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина
Все материалы
Силовые структуры
Ветеран ГРУ рассказал об автоматной стрельбе в Примакова
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Сотрудника МЧС задержали по делу о гибели пяти человек в российском хостеле
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
У бывшего российского министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Все материалы
Наука и техника
Найдено лекарство против распространенной смертельной болезни
От «Арматы» до Су-57
Какое оружие получит Россия в 2020 году
Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Британский танк Challenger 2 получил возможности F-35
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Названа дата «смерти» мобильного «Тетриса»
Все материалы
Спорт
Кокляев дал совет арестованному за пьяный дебош Емельяненко
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
ЦСКА выставили на продажу
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
«Лестер» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ
Все материалы
Культура
Кевину Спейси пригрозили новым иском за домогательства
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Умер актер из сериала «След»
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Джеки Чан рассказал о 200 смертельных случаях на съемках
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Барабанщик Aerosmith подал в суд на группу
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер раскрыл содержание переписки с Мишустиным в WhatsApp
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Подавший жалобу на российского комика мужчина «пригрозил» испражниться на могилы
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Больной раком российский ведущий рассказал о состоянии здоровья
Все материалы
Ценности
Самая красивая в мире женщина сфотографировалась топлес
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде в стиле 90-х
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Лошадь выскочила на подиум во время показа
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Россиянин продаст подарок Путина за 22 миллиона рублей
Все материалы
Путешествия
В Калифорнии разбился самолет
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
В Китае закрыли родину коронавируса
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Побывавшие в Китае россияне раскрыли реальную ситуацию со смертельным вирусом
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Появилось фото спрятанного под купол авиапассажира со смертельным вирусом
Все материалы
Из жизни
Слишком большая грудь испортила жизнь женщины
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Специалисты предупредили о нашествии пауков со смертельным ядом
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Извращенец заглядывал под юбки девочкам и попал в тюрьму
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Сбежавшие вместе отец жениха и мать невесты сорвали свадьбу детей
Все материалы
Стали известны все цены Kia Seltos для России
Забытые «Москвичи»
Внедорожники, спорткары и другие малоизвестные модели АЗЛК
Mercedes-Benz впервые рассказал об улучшенном E-Class
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
Составлен рейтинг любимых пикапов россиян
История Волги ГАЗ-3111
Двадцать лет назад начали выпускать российский бизнес-седан, который так и не «взлетел»
Появились новые подробности о дизайне «Русского Prado» от УАЗа
Все материалы
Дом
Женщина отомстила изменившему мужу и замуровала его коллекцию
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Монастырское здание в Москве превратят в офис
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В США достроили последний проект Захи Хадид
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Жильцы завалили съемный дом мусором и сбежали
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы