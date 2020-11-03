Девушка с натуральной грудью десятого размера назвала свои формы проклятием

Жительница английского города Буши, графство Хартфордшир, пожаловалась на натуральную грудь десятого размера, которая мешает ей жить. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

19-летняя Вики Рог (Vicky Rog), грудь которой весит около шести килограммов, пожаловалась на постоянные боли в спине и шее. Британку постоянно дразнили в школе, и это доводило ее до слез. Девушка не может спокойно ходить в клубы: ей постоянно делают непристойные предложения, отпускают похабные комментарии по поводу ее внешности и пытаются схватить ее за грудь. Также Рог сложно подобрать подходящую одежду, и она не может ходить в тренажерный зал.

Ей обещали провести операцию по уменьшению груди по страховке только через шесть лет, но она не хочет столько ждать. Рог открыла сбор денег на краудфандинговой платформе в надежде, что сумеет собрать необходимые средства: пять тысяч фунтов стерлингов. Она мечтает уменьшить свои формы до второго или третьего размера.

«Многие думают, что мне повезло, но моя грудь выглядит непропорционально огромной, учитывая мое телосложение. У меня от нее шрамы, потому что она столь тяжелая, что разрывает мою кожу. Это мое проклятие, я сыта этим по горло», — написала девушка. Британка призналась, что ей неловко выпрашивать деньги, но не видит другого выхода из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что живущая в США немецкая модель, которая перенесла несколько операций по увеличению груди, теперь пожелала уменьшить ее. Женщина считает, что ее формы отпугивают хороших мужчин.