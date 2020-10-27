Модель пожаловалась на «отпугивающую хороших мужчин» грудь девятого размера

Живущая в США немецкая модель, которая перенесла несколько операций по увеличению груди, теперь пожелала уменьшить ее. Как сообщает Daily Star, девушка утверждает, что ее формы мешают ей жить.

26-летняя Ивонн Бар (Yvonne Bar) ранее увеличила грудь с первого до девятого размера. Таким образом она справилась с комплексами: ее дразнили из-за отсутствия форм еще со школы. Всего модель потратила на операции 47 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Она четыре раза увеличивала грудь, сделала липосакцию, подтяжку ягодиц, а также вколола себе филлеры и ботокс.

Тем не менее теперь Бар хочет снова уменьшить грудь. Она считает, что ее формы не позволяют ей построить отношения. «Мужчины относятся ко мне как к развлечению и не воспринимают меня всерьез. У меня ощущение, что моя грудь отпугивает хороших мужчин», — пожаловалась модель. Она заявила, что некоторое время встречалась с футболистом, и он отказывался выходить с ней в свет, так как стеснялся ее «фальшивой груди».

Помимо этого, модель страдает от болей в спине из-за огромного объема груди. Иногда она не может встать с постели целый день.

Бар собирает деньги на операцию через свой аккаунт на OnlyFans.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, считающая себя обладательницей самой большой груди в Великобритании, пожаловалась на проблемы, с которыми она сталкивается в повседневной жизни. Обладательница размера 32NN не может бегать из-за боли в спине и плечах и водить машину, а также вынуждена спать со специальной подушкой.