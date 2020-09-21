Обладательница самой большой груди в Великобритании пожаловалась на проблемы

Жительница Лондона, считающая себя обладательницей самой большой груди в Великобритании, пожаловалась на проблемы, с которыми она сталкивается в повседневной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

С 2014 года 25-летняя Лея Паркер (Leia Parker) пережила пять операций по увеличению груди, которые обошлись ей в 10 тысяч фунтов стерлингов (980 тысяч рублей). Две она оплатила сама, третья была сделана на деньги знакомого, остальные оплачивал ее бывший любовник. Теперь девушке приходится носить бюстгальтеры размером 32NN.

Паркер работает моделью и зарабатывает от двух до десяти тысяч фунтов стерлингов в месяц. Огромный бюст оказался ценным подспорьем в работе, однако у него есть и минусы. «К примеру, я часто бываю в спортзале, но не могу бегать, потому что с такой грудью болят спина и плечи, — рассказывает британка. — Водить машину тоже не могу, больно тянуться руками к рулю из-за груди. Я даже сплю со специальной подушкой для беременных — иначе невозможно устроиться удобно».

После окончания модельной карьеры Паркер планирует уменьшить грудь. «Когда-нибудь у меня будут дети, и мне не хотелось бы привлекать негативное внимание на игровой площадке, — пояснила она. — Еще не уверена, чем буду заниматься потом, но откладываю на будущее как можно больше денег».

Ранее сообщалось об обладательнице огромной груди из южноафриканского города Мидранд. Женщина, страдавшая из-за слишком большого бюста, перенесла операции по его уменьшению и стала счастливее.