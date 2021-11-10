Модель пожаловалась на проблемы из-за своей невероятной красоты и сексуальности

Модель из Австрии доказала сомневающимся в натуральности ее груди, что не делала операций

Модель из Вены, Австрия, пожаловалась на проблемы, которые возникают у нее из-за невероятной красоты и сексуальности. Историю красавицы публикует Daily Mirror.

25-летняя Вероника Раек рассказала, что ее страницу в Instagram периодически удаляют из-за жалоб пользователей, которые считают ее фейком. «Красивым людям сложнее жить. Я настолько сексуальна, что многие не верят в то, что я настоящая», —пожаловалась Раек.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Словакия 2016» регулярно сталкивается с сомнениями в натуральности своей груди. Девушка решила доказать всем сомневающимся, что ее бюст — дар природы, а не дело рук пластического хирурга и поехала в Дубай, чтобы сделать сканирование груди. «Моя врач была очень удивлена, так как тоже сначала подумала, что я сделала операцию. Она сказала, что у меня самая красивая натуральная грудь», — отметила Раек.

Модель добавила, что чаще сталкивается с агрессией и завистью со стороны женщин. Они ревнуют к ней своих мужчин и обвиняют ее в сильной обработке фотографий. На нападки девушка отвечает, что ее внешность — результат работы над собой: она не курит, не пьет и с подросткового возраста регулярно занимается спортом.

На отсутствие друзей Раек не жалуется и считает, что за такую красоту, как у нее, приходится чем-то платить.

Ранее сообщалось, что швейцарская модель пожаловалась, что семь лет страдала от одиночества. «Парни смотрят на меня голодными глазами, но, когда я улыбаюсь им, тушуются и не подходят познакомиться», — сказала она.