Модель перечислила строгие правила отбора мужчин для отношений

Звезда OnlyFans рассказала, что ее избранник должен присылать ей розы хотя бы раз в неделю

Жительница Нью-Йорка, США, 28-летняя модель Мория Миллс перечислила строгие правила отбора партнеров для отношений и предупредила, что она никого не полюбит больше, чем свою собаку. Об этом сообщает The Sun.

Звезда OnlyFans Миллс рассказала, что ее избранник обязан быть аккуратным, красиво одеваться и вкусно пахнуть. Он должен уметь готовить и убирать за собой. Помимо этого, парой для модели может стать только любящий и уважающий животных человек. «У меня есть собака по кличке Чарли, и она — мой мир. Любой мужчина всегда будет на втором месте после нее, и они должны это знать», — сказала девушка.

Несмотря на то что Миллс хорошо зарабатывает, ей важно, чтобы ее партнер содержал ее и хотя бы раз в месяц оплачивал маникюр и педикюр. Она добавила, что ожидает, что ее мужчина будет присылать ей дюжину роз хотя бы раз в неделю.

Согласно списку правил, у избранника американки должно быть хорошее чувство юмора, но шутить над ней при этом он не будет. Мужчина также не должен реагировать на внимание со стороны других поклонников и устраивать сцены ревности. «Меня это очень раздражает. Если я с парнем, то я ему очень предана, и подмигивание другого мужчины не заставит меня уйти», — отметила Миллс.

Тот, кто намерен завоевать сердце модели, также должен быть хорош в постели и заниматься с ней оральным сексом не реже раза в неделю.

Ранее сообщалось, что Мория Миллс пожаловалась на отсутствие подружек из-за их похотливых парней. Она добавила, что не очень доверяет людям, потому что часто становится объектом зависти со стороны женщин.