Модель пожаловалась на отсутствие подружек из-за их похотливых парней

27-летняя американская модель пожаловалась, что ей трудно заводить дружбу с женщинами, потому что их «похотливые» парни якобы хотят встречаться с ней. Свою историю она рассказала Daily Mirror.

Мория Миллз из Нью-Йорка посетовала, что из-за отсутствия подружек ей приходится проводить время в одиночестве. «Это всегда я, снова я, и опять я. Я всегда была одиночкой», — призналась Миллс.

Она добавила, что не очень доверяет людям, потому что часто становится объектом зависти со стороны женщин. По словам Миллз, многие считают ее тщеславной из-за внешности, но на самом деле она «очень приземленная».

У девушки есть страница в Instagram, на которую подписано около 90 тысяч человек, кроме того, она поет и хочет сделать карьеру в музыкальной индустрии. Женщина уверяет, что, когда люди узнают о ее одиночестве, они очень удивляется.

При этом модель заметила, что ей нравится внимание мужчин, и она любит, когда ее приглашают на свидания. Однако завести подруг, как и друзей, у Миллз пока так и не получается.

Ранее модель из Швейцарии рассказала, что в течении семи лет не могла найти себе пару, потому что молодые люди боятся ее красоты. 26-летняя Селин Чентино утверждает, что мужчины осмеливаются заговорить с ней только как следует выпив.