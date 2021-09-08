Из жизни
 
Последние новости
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Подмосковье снова возросло
Акции оборонных компаний запретят продавать без одобрения Путина
Очевидец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Подмосковье
Раскрыты сроки выхода рекордной камеры на 600 мегапикселей
Россия захотела стать одним из лучших поставщиков шоколада
В Латвии нелегалы вышли на протест и потребовали отпустить их в Германию
Полтора миллиона человек остались без света из-за землетрясения в Мексике
В Омске задержали членов террористической ячейки
Новости партнеров
Прослушать новость

Модель пожаловалась на отсутствие подружек из-за их похотливых парней

27-летняя модель из США пожаловалась на отсутствие подруг из-за слишком яркой внешности
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @thisismoriahmills

27-летняя американская модель пожаловалась, что ей трудно заводить дружбу с женщинами, потому что их «похотливые» парни якобы хотят встречаться с ней. Свою историю она рассказала Daily Mirror.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Мория Миллз из Нью-Йорка посетовала, что из-за отсутствия подружек ей приходится проводить время в одиночестве. «Это всегда я, снова я, и опять я. Я всегда была одиночкой», — призналась Миллс.

Она добавила, что не очень доверяет людям, потому что часто становится объектом зависти со стороны женщин. По словам Миллз, многие считают ее тщеславной из-за внешности, но на самом деле она «очень приземленная».

У девушки есть страница в Instagram, на которую подписано около 90 тысяч человек, кроме того, она поет и хочет сделать карьеру в музыкальной индустрии. Женщина уверяет, что, когда люди узнают о ее одиночестве, они очень удивляется.

При этом модель заметила, что ей нравится внимание мужчин, и она любит, когда ее приглашают на свидания. Однако завести подруг, как и друзей, у Миллз пока так и не получается.

Ранее модель из Швейцарии рассказала, что в течении семи лет не могла найти себе пару, потому что молодые люди боятся ее красоты. 26-летняя Селин Чентино утверждает, что мужчины осмеливаются заговорить с ней только как следует выпив.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Модель раздевалась перед камерой по велению Бога и заработала миллионы рублей
Модель семь лет страдала от одиночества из-за отпугивающей мужчин красоты
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
05:24 3 сентября

Невеста за глаза оскорбила подружку перед свадьбой и испортила себе праздник

02:06 3 сентября

Японская принцесса откажется от богатств и церемоний ради брака с простолюдином

21:06 2 сентября

Кошка родила здорового четырехглазого котенка с двумя ртами и одной головой

Из жизни00:0120 июля

«Даже ночью это смотрится ужасно»

Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
20:01 2 сентября

Передвигающаяся по суше хищная рыба из России вторглась в американский штат

19:20 2 сентября

Мужчина отбился серпом от прыгнувшего на него леопарда

18:45 2 сентября

Мужчина погиб при попытке украсть запчасти автомобиля ради детей

Из жизни00:0216 июля

Чудо в перьях.

История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
17:07 2 сентября

Заключенная притворилась другим человеком и сбежала из тюрьмы

16:08 2 сентября

Женщина 100 дней снимала видео о жизни поросенка и инсценировала его убийство

15:07 2 сентября

Женщина обиделась на шутки коллег о беременности и получила три миллиона рублей

Россия
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
Железное доказательство.
Исследование подтвердило эффективность арбидола от COVID-19
Все материалы
Мир
Талибы выпустили на свободу задержанного оператора афганского телеканала
Миллионы афганцев оказались под угрозой из-за созданных США баз данных
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
В Мьянме призвали к общенациональному восстанию против военного режима
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Талибы осквернили могилу Панджшерского Льва
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии захотели посадить рэпера за песню про Лукашенко
На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ
Порошенко подверг Зеленского критике за претензии к Путину
Назван украинский политик с наиболее высоким антирейтингом
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Защитник бизнеса пожаловался на низкие цены в интернете
Россия оказалась не готова признать биткоин
Сбер зачислит президентские выплаты для военных пенсионеров и даст скидки
В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Место обнаружения тел убитых школьниц попало на видео
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости
Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Все материалы
Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
Вообще без бензина: интересные автомобили автосалона в Мюнхене
BMW из вторсырья и Porsche с кузовом из льна
Porsche показала 1100-сильное купе Mission R
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
КамАЗ представил водородный автобус с запасом хода 250 километров
Новые электрокроссоверы, на которых скоро будут ездить все
Главные вседорожники на батарейках с автосалона в Мюнхене
Все российские УАЗы станут электрическими
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Во Владимире отреставрируют Золотые ворота
В Омской области состоялось открытие нового памятника
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На Эльбрусе построят четыре новые канатные дороги
Все материалы