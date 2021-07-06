Модель семь лет страдала от одиночества из-за отпугивающей мужчин красоты

Швейцарская модель пожаловалась, что семь лет страдала от одиночества. Об этом сообщает Daily Mirror.

26-летняя Селин Чентино (Celine Centino) утверждает, что ее красота отпугивает кавалеров. «Парни смотрят на меня голодными глазами, но, когда я улыбаюсь им, тушуются и не подходят познакомиться», — сказала она.

Чентино также добавила, что в клубах некоторые мужчины, выпив, набираются смелости, чтобы поговорить с ней, но такие разговоры отпугивают уже ее саму. В то же время швейцарка находит милым, когда мужчины нервничают, общаясь с ней.

Она также рассказала, что единственное, на что она обращает внимание при общении с представителями противоположного пола, — это рост и чувство юмора. Лицо или прическа мужчины ее не заботят, так как она сама подвергалась издевательствам в детстве из-за внешности.

Селин Чентино прославилась после того, как потратила, по некоторым данным, до 50 тысяч швейцарских франков (около четырех миллионов рублей) на пластические операции и косметические процедуры. Сейчас швейцарка является популярной Instagram-моделью. На ее страницу подписано более 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что американка, работающая моделью на сервисе платного контента OnlyFans, пожаловалась, что мужчины разбегаются, когда узнают об ее интеллекте. IQ Клосс составляет 136 баллов и она говорит, что ее работа в качестве модели создает у людей неверное представление о ней, а многие мужчины пугаются, когда узнают, насколько она умна.

