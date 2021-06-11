Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин

Американка, работающая моделью на сервисе платного контента OnlyFans, пожаловалась, что мужчины разбегаются, когда узнают об ее интеллекте. Ее историю публикует Mirror.
Жительница Нью-Йорка Кендис Клосс (Candice Kloss) рассказала, что вступила в организацию людей в высоким IQ Mensa в 17 лет. Она хорошо училась в школе, и любила предметы, которые ее одноклассники ненавидели — математику и естественные науки. Таблицу Менделеева Клосс выучила в восемь лет просто ради развлечения.
В 17 лет девушка поступила в Массачусетский университет на факультет психологии, однако скоро оставила обучение ради работы. Позже она еще раз пыталась получить диплом, но ушла, чтобы стать моделью.
IQ Клосс составляет 136 баллов, что делает ее обладательницей «очень высокого интеллекта» по шкале умственного развития. Американка говорит, что ее работа в качестве модели создает у людей неверное представление о ней, а многие мужчины пугаются, когда узнают, насколько она умна. «Я старалась не рассказывать людям об этом. Только близкие друзья знали о моем уровне IQ», — сказала Клосс.
Американка добавила, что хотя очень любила учиться в детстве, при этом она была «застенчивой и неуклюжей», однако работа моделью сделала ее более уверенной в себе.
Сейчас Клосс не собирается возвращаться в университет, однако, помимо работы моделью, она успешно играет на бирже, что приносит дополнительный доход. На OnlyFans женщина зарабатывает около 21 тысячи долларов в месяц (около полутора миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что жительница американского города Бирмингем, штат Алабама, заработала больше миллиона долларов на унижении мужчин. В феврале 2020 года она завела аккаунт в OnlyFans и стала брать деньги за унижение мужчин. «Поначалу мне не верилось, что можно зарабатывать на жизнь, оскорбляя людей в интернете», — признается женщина.