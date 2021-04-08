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Женщина заработала больше ста миллионов рублей на унижении мужчин в интернете

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Фото: @onlypaigebauer

Жительница американского города Бирмингем, штат Алабама, заработала больше миллиона долларов на унижении мужчин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После службы в армии 30-летняя Пейдж Бауэр (Paige Bauer) едва сводила концы с концами. В феврале 2020 года она завела аккаунт в OnlyFans и стала брать деньги за унижение мужчин. «Поначалу мне не верилось, что можно зарабатывать на жизнь, оскорбляя людей в интернете», — признается женщина.

Вопреки ее ожиданиям, спрос на такую услугу оказался неожиданно высоким. За первый год она заработала 1,3 миллиона долларов (более 100 миллионов рублей). Некоторые клиенты каждый месяц платят ей за издевательства больше тысячи долларов (77 тысяч рублей). Кроме того, Бауэр берет по 20 долларов (1,5 тысячи рублей) с мужчин, которые хотят, чтобы она оценила их пенисы.

«Большинство клиентов приходят ко мне после запроса "издевательства над размером пениса" в Google, — рассказывает женщина. — Я обожаю издеваться над ними по заказу. Как только кто-то подписывается на аккаунт, я сразу говорю ему: "Ну, давай посмотрим на твою фитюльку" — и им нравится».

В 2020 году лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Денег, которые приносит это занятие, ей хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

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