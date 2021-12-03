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Погоня со стрельбой за 16-летним подростком в российском регионе попала на видео

МВД опубликовало видео погони со стрельбой за 16-летним подростком в Волгоградской области
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Сотрудница ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому в Волгоградской области открыла огонь во время погони за несовершеннолетним водителем-лихачам, который создавал угрозу жизни окружающим. Видео преследования опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 1 декабря. Инспекторы заметили автомобиль с тонированными стеклами, включая лобовое, и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Инспекторы бросились в погоню, однако нарушитель начал маневрировать на дороге и создавать опасность для пешеходов и других водителей.

Тогда инспектор применила табельное оружие. Сначала она дважды выстрелила из своего оружия в воздух, затем дважды — по колесам. Однако, несмотря на повреждения шин, лихач продолжил движение и сбил одного из сотрудников полиции. После чего он врезался в служебный автомобиль и попытался сбежать, но его задержали правоохранители.

«Водителем оказался 16-летний подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, по фактам нарушений ПДД сотрудниками полиции составлены административные протоколы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В конце ноября в Москве полицейские после погони со стрельбой задержали водителя BMW, у которого в салоне нашли крупную партию наркотиков. сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако находившийся за рулем мужчина резко нажал на педаль газа. Водитель, пытаясь скрыться, врезался в несколько автомобилей. В его машине находилось шесть килограммов, предположительно, мефедрона.

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