Артемий Лебедев разработает дизайн для города в Челябинской области

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев разработает дизайн для Чебаркуля в Челябинской области

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев разработает концепцию развития и дизайн-код для города Чебаркуль в Челябинской области. Об этом сообщается в официальной группе администрации Чебаркуля во «ВКонтакте».

«Цель визита признанного эксперта в области урбанистики — разработать общую концепцию развития туристического потенциала, инфраструктуры и социального комфорта города», — говорится в публикации.

Отмечается, что мэр города Светлана Виноградова и главный архитектор Сергей Шацкий показали блогеру достопримечательности, рассказали об уже готовых проектах и поделились планами на будущее. Теперь администрация города рассчитывает на сотрудничество с Лебедевым и его творческой командой.

В июле сообщалось, что в центре Челябинска построят жилой квартал по проекту известного российского дизайнера Артемия Лебедева. Называться он будет «1736» — созвучно году основания города. Местом для застройки был выбран один из кварталов, где в настоящее время расположен рынок.