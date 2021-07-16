В центре Челябинска построят квартал по проекту дизайнера Артемия Лебедева

В центре Челябинска построят жилой квартал по проекту известного российского дизайнера Артемия Лебедева. Называться он будет «1736» — созвучно году основания города. Об этом сообщается на сайте дизайн-студии.

Место для строительства уже определено. «В центре Челябинска располагается один из старейших городских районов. Его населяют 100 тысяч человек, а его площадь — 44 квадратных километра. Сейчас там находится рынок, который производит удручающее впечатление», — говорится в презентации проекта.

Отмечается, что расположение будущего квартала специально было выбрано с расчетом на соседство с важными социальными объектами. Застройка «1736» будет состоять из двух общественных зданий, апарт-отеля и жилого дома. Общественное пространство между зданиями пообещали сделать удобным для пешеходов и автомобилистов. Внутри не будет припаркованных авто, что позволит экстренным службам свободно проезжать по территории комплекса.

Кроме того, проектировка жилого здания подразумевает, что солнечный свет наполнит каждый из его фасадов, а ветер будет минимально касаться корпуса. Благодаря такой конфигурации, утверждают дизайнеры, удастся добиться приватности внутреннего двора.

Публичные слушания по планировке территории пройдут 19 августа.

