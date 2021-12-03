Птицеводы начнут делать прививки курам

В России на фоне распространения птичьего гриппа могут начать прививать кур от этого вируса на предприятиях. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на гендиректора Росптицсоюза Галину Бобылеву. По утверждению ветеринаров, продукция из вакцинированной птицы не вредна для человека.

Она сообщила, что в 30 ноября Росптицсоюз обратился с предложением к Минпромторгу разрешить предприятиям отрасли вакцинацию племенного стада, репродукторов первого и второго порядка от высокопатогенного птичьего гриппа. Как пояснил поясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, репродукторы второго порядка — это родительские стада, которые дают инкубационное яйцо для коммерческого откорма или для яичного производства. Репродукторы первого порядка поставляют птицу для родительских ферм.

Сейчас вакцинация птиц разрешена только в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), и регионы сами решают, проводить ее или нет.

В Минсельхозе отметили, что на сразу десять регионов заявили о планах вакцинации птиц в 2022 году. При этом, отмечается низкая эффективность процедуры, поскольку в ЛПХ невозможно обеспечить стопроцентную вакцинацию всего стада. По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зафиксировано пять вспышек птичьего гриппа на предприятиях, что привело к истреблению 4,5 миллионов голов птиц. В частности, из-за этого за девять месяцев 2021 года производство птицы упало на 1,4 процента до 4,07 миллиона тонн.

Эксперты уверены, что вакцинация племенного стада позволит быстро восстанавливать цикл производства после вспышек заболевания, при этом на качество продукции и пользу от ее потребления для человека прививка не повлияет.

Собеседник «Ъ» отметил, что сейчас вакцинация от высокопатогенного гриппа на промпредприятиях по производству птицы запрещена, поскольку привитые особи чаще болеют бессимптомно, а штамм, полученный от вакцины, зачастую тяжело отличить от полученного в полевых условиях.

При этом в Минсельхозе отмечают, что прививка птицы от гриппа может ограничить экспорт российской продукции, поскольку во многих странах доступ на зарубежные рынки вакцинированной продукции закрыт. В то же время отмечается, что запрет экспорта приведет к избытку предложения на внутреннем рынке и давлению на цены в стране, а низкая рентабельность вынудит ряд предприятий закрыться.

Ранее сообщалось, что торговые сети уведомили Минпромторг о планах повысить цены на куриные мясо и яйца. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил ситуацию ростом закупочных цен на продукт. При этом в Минсельхозе пояснили, что изменение цен на рынке птицеводческой продукции остается в пределах сезонных тенденций, а сама ситуация на нем стабильная.