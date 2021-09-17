Минсельхоз назвал причину изменения цен на яйца и птицу

Изменение цен на рынке птицеводческой продукции остается в пределах сезонных тенденций, а сама ситуация на нем стабильная. Таким образом информацию о резком росте цен на яйца и птицу прокомментировали в Минсельхозе, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что производство приблизилось к уровню прошлого года и полностью восстановилось в соотношении август к августу. Предложение яиц в последние три месяца превышает показатели 2021 года.

По итогам года, считают в Минсельхозе, показатели по мясу птицы и яйцам будут сопоставимы с результатами 2020 года, потому что для этого созданы все условия. В том числе увеличен в полтора раза размер льготного краткосрочного кредита для предприятий птицеводческой отрасли и принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов.

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Ранее «Ведомости» сообщили, что торговые сети уведомили Минпромторг о планах повысить цены на куриные мясо и яйца. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил ситуацию ростом закупочных цен на продукт. В свою очередь гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко указал, что в августе закупочная цена на яйца была на уровне 27-32 рубля за десяток, а контракты на сентябрь-февраль заключены по 65 рублей.

В Минсельхозе уверены, что желание поставщиков повысить цены не всегда принимаются продавцами, а если и принимаются, то не всегда отражается на стоимости на полках в магазинах.

Ранее сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила надежду, что на пик инфляции Россия выйдет уже в сентябре, после чего начнется спад. По ее мнению, рост цен может достигнуть семи процентов в сентябре. По состоянию на 13 сентября, по данным Росстата, инфляция составляет 6,84-6,85 процента