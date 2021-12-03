Белоруссия пообещала сделать все возможное для разрешения миграционного кризиса

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал, что Минск сделает все возможное для разрешения кризиса на границе страны с Евросоюзом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», стенограмма интервью опубликована на сайте ведомства.

«Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы разрешить эту ситуацию, участвуя и в возврате тех мигрантов, которые законно въехали в нашу страну, и пытаясь убедить оставшихся принять какое-то четкое осознанное решение», — сказал глава МИД.

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При этом он подчеркнул, что проблема заключается в том, что очень многие мигранты стремятся попасть в ЕС для воссоединения с семьей. В связи с этим, отметил Макей, предложение Минска заключалось в том, чтобы попытаться вместе убедить их «принять какое-то четкое решение в ту или иную сторону». «К сожалению, от европейских партнеров, которые много говорят, мы никаких конкретных действий в ответ не получили», — сказал министр.

Также он раскритиковал ЕС, который «наобещал с три короба, прислал техническую миссию, которая отказалась даже встречаться с мигрантами». «Мы, кроме словесных каких-то заявлений, ничего конкретного не получили от них», — заключил он.

Ранее Макей заявил, что Европейский союз может потерять нормальные отношения со страной, если продолжит оказывать санкционное давление. Глава МИД Белоруссии допустил, что в случае разрыва отношений с Евросоюзом «в конечном итоге никто не окажется в выигрыше».