Белоруссия допустила разрыв отношений с Евросоюзом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Европейский союз (ЕС) может потерять нормальные отношения со страной, если продолжит оказывать санкционное давление. Об этом сообщил политик в эфире телеканала «Беларусь 1», стенограмма интервью опубликована на сайте ведомства.

Глава МИД Белоруссии допустил, что в случае разрыва отношений с Евросоюзом «в конечном итоге никто не окажется в выигрыше». По его словам, страна рискует потерять государственность при продолжении санкционного давления. «Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы», — подчеркнул Макей.

Материалы по теме Их не ждут. Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу Пограничное стояние. Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации

По мнению дипломата, его европейские коллеги обладают определенным пониманием в этом вопросе, «но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».

Макей добавил, что не все коллеги согласились с введением нового пакета санкций против Белоруссии. Мнение страны о том, что с помощью санкционного противостояния невозможно достигнуть никаких целей, разделяют «очень многие».

«И у здравомыслящих людей здесь, у здравомыслящих коллег есть понимание, как я сказал, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации», — заключил он.

2 декабря США выпустили новый пакет санкций против Белоруссии. В него включили 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. Кроме того, новые меры против Белоруссии приняла и Великобритания за нарушение прав человека. МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на расширенные санкции против страны.