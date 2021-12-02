МИД Белоруссии пообещал ассиметричный ответ на новые санкции

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии отреагировало на новые санкции, введенные против республики, и пообещало ассиметричный ответ на них. Об этом сообщает БЕЛТА.

МИД утверждает, что «глубина абсурда» решения Евросоюза ввести санкции с трудом поддается пониманию. Продолжается открытая демонизация, при этом истинные причины миграционного кризиса нагло игнорируются, считает Минск.

«Цель всей этой политики — экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения», — сказано в заявлении.

МИД добавляет, что Евросоюз «остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер». «В пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов», — уверяют дипломаты.

Минск полагает, что прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата. «Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — пообещали в министерстве и призвали европейских политиков одуматься.

Ранее ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В черный список вошли более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».

Санкции также ввели США и Британия.

