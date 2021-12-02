Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе

Европейский союз (ЕС) принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В нем говорится, что Совет Евросоюза утвердил очередной пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц «в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза». Санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС позднее в четверг, 2 декабря.

В санкционный список вошли более 25 физических и юридических лиц. Уже известно, что под ограничения попали председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лапо, начальник Гродненского погранотряда Константин Молостов, официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз и руководитель телеканала ОНТ Марат Марков. Среди компаний в списке оказались авиакомпания «Белавиа», турагентство «Центр Курорт», а также предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».

О намерении Евросоюза вести новые санкции против Минска стало известно 9 ноября. ЕС и НАТО обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия гибридных атак и давления на западные страны. Планируется, что новые меры будут нацелены на белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, организовали миграционный кризис на восточных границах ЕС.

