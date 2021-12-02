Британия ввела санкции против Белоруссии

Власти Британии ввели новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении на сайте правительства страны.
Отмечается, что ограничения ввели с целью привлечь к ответственности режим белорусского президента Александра Лукашенко за нарушения основных прав и свобод человека в стране. В рамках санкций Лондон заморозил активы предприятия «Беларуськалий». Помимо этого, ограничения коснулись восьмерых граждан страны.
В британской правительстве отметили, что введенные меры призваны оказать давление на Лукашенко и его приближенных, чтобы он изменил свою политику. В заявлении подчеркивается, что Лондон продолжит привлекать к ответственности злоумышленников и поддерживать гражданское общество в Белоруссии.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США также ввело новый пакет санкций против Белоруссии. В него вошли 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, меры введут против Дмитрия Лукашенко — среднего сына президента Белоруссии, который руководит спортивными проектами.