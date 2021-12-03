Российский школьник умер после удара одноклассника

В Комсомольске-на-Амуре семиклассник умер после удара по голове от одноклассника

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края школьник умер после удара по голове, нанесенного одноклассником. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

По словам учеников школы, в ходе конфликта один семиклассник ударил другого, после чего тот потерял сознание. Ребенка пытались реанимировать врачи, однако он скончался в здании школы.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть.

Ранее сообщалось, что в красноярской школе 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии, после чего умер в больнице. Мальчик во время урока упал в обморок. Врачи скорой помощи доставили его в больницу и попытались реанимировать, однако мальчик скончался.