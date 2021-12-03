Смертность от коронавируса в России установила рекорд

Росстат: в октябре 2021-го COVID-19 в РФ стал основной причиной смерти 68 734 человек

В октябре 2021 года коронавирус в России оказался основной причиной смерти 68 734 человек, установив рекорд. Об этом говорится в данных Росстата, передает ТАСС.

В 58 822 случаях, по информации Росстата, коронавирус уже подтвержден в качестве основной причины смерти. Также в 1141 случае COVID-19, не являясь основной причиной, повлиял на смертность, а у 5018 умерших инфекция была выявлена, но их смерти не связаны с ним.

При этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией зарегистрировал в октябре 31 551 смерть из-за коронавируса в РФ. Разные данные обусловлены тем, что он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это оперативно подтвердили.

В октябре 2020-го, согласно данным Росстата, COVID-19 был подтвержден как основная причина смерти или предполагался в качестве таковой в 15 103 случаях.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России в октябре 2021 года выросла на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2 процента.