Голикова раскрыла данные о смертности в России в октябре

Вице-премьер Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года на 20,3 процента

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России в октябре 2021 года выросла на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные раскрывает РИА Новости.

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3 процента, в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года — на 19,1 процента», — заявила вице-премьер.

Также она отметила, что из общего прироста смертности в октябре более 100 процентов «приходится на смертность от COVID-19». При этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2 процента.

1 декабря сообщалось, что смертность в России за последний год, с декабря 2020-го по 2021 год, стала рекордной и превысила 2,4 миллиона человек. Это худший показатель после времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 990 тысяч.