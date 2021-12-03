Названы возможные для получения в декрете специальности

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с Ura.ru назвала ряд специальностей, которые женщины могут получить удаленно, находясь в декрете.

«Если вы зайдете на сайт Центра занятости РФ, выберете свой регион, вы увидите, что вы можете получить просто удивительные специальности: профессия таргетолог, веб-дизайнер, графический дизайнер, копирайтер. Менеджер по работе с маркетплейсами — она абсолютно новая. Это все те профессии, которые может освоить молодая мама. Она может находиться в декрете дома со своим ребенком и дистанционно работать», — заявила депутат.

Кроме того она отметила, что данные профессии являются весьма актуальными в условиях пандемии коронавируса, особенно специальности, касающиеся развития маркетплейсов и огромных интернет-магазинов. Стенякина добавила, что службы занятости быстро осваиваются и готовят специалистов для данных крупных платформ. Также она напомнила, что в стране реализуется проект, посвященный занятости населения, направленный на помощь разным категориям населения.

Ранее семейный и детский психолог Екатерина Бурмистрова рассказала о плюсах совместного декретного отпуска для отца и матери. По ее мнению, совместный декрет является вкладом в семейные отношения, здоровье и психику ребенка.