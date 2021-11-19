Психолог рассказала о плюсах совместного декрета для отца и матери

Семейный и детский психолог Екатерина Бурмистрова рассказала «Ленте.ру» о плюсах совместного декретного отпуска для отца и матери. По ее мнению, совместный декрет является вкладом в семейные отношения, здоровье и психику ребенка.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой предоставить папам возможность уходить в двухнедельный декретный отпуск вместе с мамой сразу после рождения ребенка. Об этом сообщило издание «Говорит Москва».

Эту методику давно практикуют в некоторых странах, потому что от первых 20 дней после родов зависит, как дальше будет развиваться женское здоровье, появятся ли послеродовые проблемы, рассказала психолог. «Женщина гораздо легче восстанавливается, если рядом самый надежный человек. Нужна спокойная обстановка с физической и эмоциональной поддержкой. И лучше всего это делает муж, никакая не мама, не свекровь, не нанятая няня», — отметила она.

Также Бурмистрова отметила, что это положительно сказывается как на отношениях супругов, так и папы и ребенка в дальнейшем. «Есть долгосрочные исследования, которые говорят о том, что если папа включается в ранний уход за малышом, то потом меньше разводов, крепче эмоциональная связь с ребенком. В ранний период устанавливается так называемый бондинг — это засловесная связь взрослого и ребенка. Так как мужчина постоянно на работе, он с мамой включается, а с папой нет. Вообще меньше разводов в семьях, где уход за малышом — это дело пары, а не только мамы. Отцы, которые включены в этот ранний старт, потом и в год, и в два, и в три гораздо более включенные в жизнь ребенка», — рассказала психолог.

По словам Бурмистровой, совместный декретный отпуск благополучно отразится на ребенке, так как для него это не только залог связи с папой, но и спокойствия, и более широкого подхода к людям. «Ребенку вообще хорошо, — отметила психолог, — когда с ним несколько человек, тогда он устанавливает эмоциональную связь с каждым. А если с ним только мама, он, бывает, боится папы, потому что его редко видит. Если папа сразу тут, он начинает его узнавать, реагировать на его голос, засыпать на его руках. Иногда папам даже лучше удается укладывать малышей, чем мамам, потому что от них не пахнет молоком».

«Совместные первые две недели — это не только вклад в здоровье, но и вклад в отношения, и в психику ребенка, и в стабильность пары», — подытожила Бурмистрова.