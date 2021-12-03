Минстрой предложил способ борьбы с долгами россиян за ЖКХ

Минстрой для модернизации государственной информсистемы (ГИС) ЖКХ предложил сократить дублирование сведений за счет большей интеграции с другими базами и реестрами и дополнить систему новыми наборами данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В настоящее время у организаций нет полной информации для подачи иска, при этом со следующего года возобновляется обязанность указания идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), СНИЛС или других идентификаторов должников при обращении в суд. Размещаться данные об ИНН будут за счет интеграции с Единым госреестром налогоплательщиков, при этом не автоматически. Для их загрузки в систему необходимо будет направить запрос РСО через ГИС ЖКХ.

Кроме того, пополнит ГИС информация о вступивших в силу актах, которые подтверждают наличие задолженности за период не более чем три года, а также о ее погашении. Эти сведения будут нужны для автоматизации предоставления россиянам субсидии на оплату ЖКУ — со следующего года органы соцзащиты будут получать данные через ГИС ЖКХ.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) поддержали данные поправки, но при этом подчеркнули, что если для загрузки ИНН в нее потребуется участие россиянин, то взыскать долги это, скорее всего, не поможет.

В июле генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко назвал россиянам условия для списания долгов за ЖКХ. По его словам, это случается редко, однако это возможно, если управляющие компании (УК) оказывают услуги недостаточно качественно. Минко предупредил, что долги остаются даже после банкротства управляющей компании, поскольку их передают кредиторам. Они являются единственным ликвидным имуществом, подлежащим ревизии.