Названа причина роста цен на новостройки в Подмосковье

ЦИАН: новостройки в Подольске и Нахабино больше всего подорожали после открытия МЦД

ЦИАН назвал причиной подорожания жилья в новостройках Подмосковья запуск Московских центральных диаметров (МЦД), пишет РБК. Наибольший рост цен зафиксирован в Подольске, Нахабино и Красногорске.

Когда в ноябре 2019 года в Подольске открылась станция МЦД, средняя цена квадратного метра первичного жилья составляла 61,6 тысячи рублей. К концу ноября 2021 года его стоимость поднялась на 117,4 процента — до 133,9 тысячи рублей. В Нахабино за два года рост составил 109,4 процента, с 76,4 тысячи до 160 тысяч рублей. В Красногорске жилье подорожало на 75,8 процента: со 113,6 тысячи до 199,7 тысячи рублей.

В топ-5 также вошли Долгопрудный с приростом 65,1 процента, до 171,9 тысячи рублей, и Одинцово, где «квадрат» стал стоить на 59 процентов больше — 173,4 тысячи рублей. По словам руководителя «ЦИАН. Аналитики» Алексея Попова, жилье в населенных пунктах, где появились станции МЦД, начало дорожать еще до запуска линий МЦД-1 и МЦД-2, а после их открытия рост ускорился.

Так, рост цен в этих районах Подмосковья за два года оказался на 20 процентов больше, чем в других локациях, рассказал Попов. Другими факторами подорожания новостроек стали программа льготной ипотеки, распространение счетов эскроу и увеличение стоимости стройматериалов.

Московские центральные диаметры связали населенные пункты Подмосковья со станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных пригородных маршрутов. МЦД часто называют «наземным метро».

Недавно ЦИАН также сообщил, что по итогам октября в Москве и области впервые за два года упали цены на новостройки. Средняя стоимость «квадрата» в Московском регионе снизилась до 233,3 тысячи рублей (минус 0,9 процента за месяц).

