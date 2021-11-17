Цены на жилье в Москве и Подмосковье снизились впервые за два года

В столичном регионе фиксируются признаки охлаждения рынка жилья, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Средняя стоимость квартирного метра в новостройках Москвы и Подмосковья по итогам октября снизилась — впервые за два с лишним года (с мая 2019-го).

По данным ЦИАН, в среднем «квадрат» в Московском регионе сейчас стоит 233,3 тысячи рублей (минус 0,9 процента за месяц). Можно сказать, что первичный рынок вошел в состояние стагнации, — констатируют аналитики. — В последние месяцы все более важной составляющей динамики становится изменение структуры предложения. Средняя цена по рынку сильно зависит не столько от решений девелоперов по индексации цен, сколько от того, какие корпуса и в каких объемах находятся в реализации».

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В Москве средняя цена «квадрата» достигла 296,6 тысячи рублей (плюс 0,6 процента за октябрь). Новостройки в старой Москве стали дешевле в среднем на 0,5 процента (средняя цена «квадрата» — 321 тысяча рублей). В Новой Москве, напротив, средняя стоимость квадратного метра выросла за месяц на 2,9 процента, перешагнув отметку в 200 тысяч рублей. В Московской области средняя цена метра выросла на 1 процент, до 143,1 тысячи рублей.

За год цены в целом по региону увеличились на 29 процентов, в Москве в старых границах — на 34 процента, в Новой Москве — на 25 процентов, в Московской области — на 30 процентов. Как отмечают специалисты, снижение доступности жилья в столице привело к частичному смещению интереса к менее дорогим локациям в Новой Москве.

Ранее аналитики оценили размеры дисконтов в новостройках по всей Москве. Максимальный в ноябре 2021-го достигает 20 процентов — столько готов уступить девелопер одного из жилых комплексов около станции метро «Тушинская». В среднем застройщики соглашаются предоставить скидку в размере 5-7 процентов.