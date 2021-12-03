«Дюну» признали лучшим фильмом года

Объявлены победители премии Sunset Circle Award. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Дюну» Дени Вильневаа признали лучшим фильмом года. Лента обошла такие проекты, как «Не смотрите наверх», «Белфаст», «Король Ричард» «Французский вестник», «Власть пса», «Спенсер», «Сирано», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Быть Рикардо». «Дюну» также отметили за лучший актерский состав, а Вильнев стал лучшим режиссером.

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В номинации «Лучший актер» победил Эндрю Гарфилд, снявшийся в картине «Тик-так, бум!». Главной актрисой признали Кристен Стюарт, которая сыграла в «Спенсере». Появившиеся в фильме «Белфаст» Джейми Дорнан и Катрина Балф получили призы как лучшие актеры второго плана.

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

В сентябре стало известно, что общие сборы «Дюны» превысили в России отметку в миллиард рублей. За второй уикенд фильм выручил 353,4 миллиона рублей.