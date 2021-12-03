Обнаружена угроза для платежных сервисов в России

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обнаружила, что патентный спор между Samsung и компанией Sqwin AG может стать препятствием для развития отечественного платежного рынка. Об этом в пятницу, 3 декабря, пишут «Известия».

Как пишет издание, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратилась в Центробанк и Роспатент с просьбой вмешаться в ситуацию между Samsung и швейцарской Sqwin AG, считающей, что в технологии бесконтактной оплаты Samsung Pay незаконно используется ее патент. Представитель РАТЭК Антон Гуськов указал на то, что это угрожает запретом доступа на российский рынок технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда, но и самой технологии в целом.

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РАЭК отмечает, что с 2017 года Samsung является партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) и обеспечивает возможность подключения карт «Мир» к сервису Samsung Pay. Если работа Samsung Pay будет приостановлена, то новые платежные сервисы и услуги, а также сотрудничество с системой «Мир», может быть отложено на неопределенный срок, что ограничит возможности для ее дальнейшего технологического развития.

В октябре Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз в Россию, предложение к продаже и продажу 61 модели смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip из-за патентного спора между Sqwin SA, выступившей против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. По версии компании, сервис нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей».