Слон 12 лет прожил в сафари-парке и оказался слонихой

Ветеринары провели обследование здоровья четырех слонов, содержащихся в зоопарке и сафари-парке в пакистанском городе Карачи и выяснили, что одно из животных, которое в течение 12 лет считалось самцом, оказалось слонихой. Об этом сообщает Dawn.

В сентябре суд назначил немецкого ветеринара Фрэнка Горитца для проверки состояния здоровья четырех слонов после того, как неправительственная организация по защите животных потребовала, чтобы слонам предоставили подходящее место обитания. Команда из шести ветеринаров под руководством Горитца провела визуальное исследование состояния животных, осуществила забор крови для анализа, понаблюдала за поведением, обследовала ноги и зубы слонов и провела измерение для оценки состояния животных.

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«Общее физическое состояние слонов удовлетворительное, но они имеют небольшую степень ожирения и легкий подкожный отек. Тем не менее у обоих животных в зоопарке Карачи низкий уровень гемоглобина и сниженный объем красных кровяных клеток», — говорится в промежуточном отчете специалистов. Проживший 12 лет в сафари-парке самец по кличке Сону оказался самкой: при ультразвуковом обследовании выявили неактивные яичники.

Команда предложила незамедлительные меры, которые необходимо принять для улучшения состояния слонов, в том числе тренировки для заботы о ногах слонов, хирургическое удаление поврежденных и пораженных инфекцией бивней с последующим лечением и вакцинацию. Специалисты заявили, что животные могут страдать от боли в зубах, и эта проблема может представлять угрозу их жизни.

«Хотя общее физическое состояние слонов хорошее, видны признаки недостаточного ухода за животными», — отметили специалисты.

Горитц попросил судей под руководством Ахмеда Раджпута дать дополнительно две недели, чтобы дождаться результатов некоторых тестов. Он заявил, что сообщит подробные результаты оценки и предоставит отчет с конкретными рекомендациями.

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