Новогодние елки решили выращивать из карандашей

Euronews: в Дании появились в продаже карандаши, из которых вырастает праздничное дерево

В Дании показали необычный способ обзавестись новогодней елкой. Стартап Sprout запустил продажи карандашей, из которых после стачивания европейцы могут вырастить праздничное дерево, пишет Euronews.

Письменные принадлежности выполнены из экологически чистой древесины и обладают нетоксичным графитовым стержнем. У основания карандаша поместили биокапсулу с семенами — после использования ее нужно посадить в горшок с землей и ухаживать, как за обычным растением. Помимо рождественской ели в линейке Sprout представлены карандаши с помидорами черри и несколькими видами комнатных цветов.

В компании отметили, что по всему миру ежегодно используют 14 миллиардов карандашей, для производства которых вырубают 82 тысячи деревьев. Однако эти растения важны в борьбе с глобальным потеплением — они улавливают выбросы углерода и выделяют кислород, а также обеспечивают устойчивость экосистемы. Чтобы спасти деревьев от уничтожения, Sprout решила запустить безотходное производство письменных принадлежностей и уже продала более 30 миллионов карандашей в Европе и США.

Ранее в польском городе Тыхы европейцам предложили получить бесплатные новогодние елки за сдачу использованных батареек. Таким образом местные власти решили побудить население правильно утилизировать подобные отходы. Одно праздничное дерево отдадут за 15 старых батареек.

