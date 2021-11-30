Европейцев подготовят к Новому году с помощью старых батареек

В польском городе Тыхы решили облегчить подготовку жителей к зимним праздникам с помощью старых батареек. Использованные устройства мэрия обменяет на новогодние елки, пишет портал «Европульс».

Батарейки чрезвычайно опасны для экологии: при попадании в почву одной из них тяжелыми металлами может быть заражено до 20 квадратных метров. По задумке властей, приуроченная к Новому году инициатива должна научить жителей правильно утилизировать подобные отходы. Для получения бесплатного дерева от муниципального правительства необходимо будет сдать как минимум 15 батареек.

Кроме батареек, к предметам, которые нельзя утилизировать стандартным способом, эксперты отнесли лампочки, лекарства, краски, химикаты, ртутные градусники, бытовую химию, косметику, клеи и лаки. Кроме того, не рекомендуется выбрасывать целиком бытовую технику. Предварительно приборы нужно разделить на детали — часть из них можно утилизировать, а другие компоненты нужно пустить во вторичный оборот.

В октябре европейцам предложили обменять старую технику на пиво. С такой инициативой выступил один из британских пабов. Совместно с компанией по переработке электронных отходов сотрудники организовали сбор гаджетов, которыми можно «оплатить» позиции меню в заведении — впоследствии устройства либо отремонтируют, либо правильно утилизируют.